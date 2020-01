Zunächst aber zu den Gemeinsamkeiten: Das Immunsystem Abwehrkräfte Was stärkt unser Immunsystem? besteht aus unspezifischen und spezifischen Immunzellen. Die unspezifische Abwehr ist angeboren, die spezifische entwickelt sich erst im Kontakt mit Krankheitserregern. Befallen solche unseren Körper, reagieren unspezifische Zellen besonders schnell. Sie zersetzen die Eindringlinge zuverlässig und präsentieren den übrigen Zellen deren Struktur. In einem zweiten Schritt schalten sich spezifische Immunzellen ein: Sie vermehren sich so lange, bis sie den Erreger mit einer massgeschneiderten Immunantwort bekämpfen können. Da spezifische Immunzellen über ein Gedächtnis verfügen, erinnern sie sich bei einem erneuten Angriff an Krankheitserreger und können noch effizienter zuschlagen.