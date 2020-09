Wie helfen Sie Patienten, wenn Lebermetastasen nicht mehr chirurgisch entfernt werden können?

In diesen Fällen setzen wir auf die Ablation, kombiniert mit einem computergestützten Navigationssystem, das an der Universität und am Inselspital Bern für Operationen an der Leber entwickelt wurde. Dabei zerstört man Krebsherde, indem man eine spezielle Nadel reinsteckt und sie mit Hilfe von Mikro- oder Radiofrequenzwellen verbrennt. Das ist für den Patienten viel schonender als eine grosse Operation. Aber während wir bei Letzterer die Leber quasi in der Hand haben und sehen, was wir machen, sind wir bei der Ablation auf bildgebende Verfahren angewiesen. Früher machte man dabei Krebsherde mit einem Ultraschallgerät sichtbar und arbeitete sich Stück für Stück vor. Das ist nicht sehr genau, und nicht alle Krebsherde wurden so sichtbar.