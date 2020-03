In einer Patientenverfügung hält man schriftlich fest, welche Therapien und Behandlungsmethoden man im Notfall Patientenverfügung Missverständnis in höchster Not möchte – und welche nicht. Sie können zum Beispiel festlegen, dass Sie bei einem Herzinfarkt wiederbelebt Reanimation So reagieren Sie richtig bei einem Herzinfarkt werden möchten, aber dass man Sie nicht künstlich beatmen soll, wenn Sie am Coronavirus erkranken. Zudem können Sie in einer Patientenverfügung eine Vertretungsperson einsetzen, die im Notfall weiss, wie Sie therapiert werden möchten, und welche Massnahmen Sie ablehnen. Das Behandlungsteam entscheidet in Absprache mit dieser Person, ob lebenserhaltende Massnahmen angewendet oder fortgeführt werden oder nicht. Damit diese Vertrauensperson im Notfall in Ihrem Sinn entscheiden kann, müssen Sie die festgehaltenen Punkte in der Patientenverfügung eingehend mit ihr besprechen. Im Moment sollten Sie dies am besten telefonisch tun.