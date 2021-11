Was lernen betreuende Angehörige in Ihren Kursen?

Als Partnerorganisation von Pro Mente Sana bieten wir «Ensa – Erste Hilfe für psychische Gesundheit» an. Diese Kurse richten sich an alle. Wir vermitteln Grundwissen über verschiedene psychische Probleme und Krisen. Die Teilnehmenden lernen, diese zu erkennen und einzuschätzen. Aber Achtung: Die Kurse sind für Laien – überlassen Sie die Diagnose Fachpersonen.