Allerdings «schadet es im Allgemeinen nicht, bei harmlosen oder gut mit Antibiotika behandelten Infekten ein fiebersenkendes Mittel einzunehmen», sagt Hansjakob Furrer, Chefinfektiologe am Berner Inselspital. «Schliesslich kommt die Abwehrantwort des Immunsystems Abwehrkräfte Was stärkt unser Immunsystem? durch das Mittel nicht zum Stillstand, sondern fährt nur in einem langsameren Tempo.»