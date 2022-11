Wie verbreitet ist die Vogelgrippe in der Schweiz?

Die ECDC spricht von der schwersten jemals registrierten derartigen Epidemie in Europa. Die H5N1-Variante des Virus dominiert die aktuelle Infektionswelle und sorgt für eine extrem hohe Mortalität. In den letzten zwei Jahren traten bei Wildvögeln in Europa mehr als 6000 Fälle von Vogelgrippe auf. Im letzten Winter mussten in über 2400 Betrieben fast 50 Millionen angesteckte Geflügel getötet werden.