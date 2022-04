«Gezieltes Augentraining hilft gegen Fehlsichtigkeit»



Falsch!

«Hierfür gibt es keine wissenschaftlich fundierten Daten», sagt Martin Zinkernagel.

Zwar ist der sogenannte Ziliarmuskel im Auge verantwortlich, um durch An- und Entspannen die Linse so zu verformen und dadurch ihre Brechkraft zu verändern, dass man in der Nähe oder der Ferne scharf sieht. Ihn zu trainieren, bringt aber nichts, denn entscheidend ist die Elastizität der Linse, die mit dem Alter nachlässt. Augenmuskeltraining kann daher Fehlsichtigkeiten nicht aufhalten.