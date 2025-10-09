3. Wann bezahlt die Zusatzversicherung?

Grundsätzlich steht in den allgemeinen Versicherungsbedingungen, welche Leistungen bezahlt werden und welche nicht. Die Versicherer führen oft Listen von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die sie anerkennen. Oft verlangt der Zusatzversicherer, dass die psychotherapeutische Leistung in der Grundversicherung zuerst beansprucht wird, bevor ein Anspruch über die Zusatzversicherung besteht.