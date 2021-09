Die Ambulanz wartet mit laufendem Motor vor der Wohnung. 20 Minuten lang fährt sie nicht los, obwohl der 92-Jährige A. C.* (Name der Redaktion bekannt) einen Schlaganfall erlitten hat und schnellstmöglich in ein Spital gebracht werden sollte. Der Rettungssanitäter sagt der Ehefrau, man müsse erst einen Platz im Spital für ihren Mann suchen, es sei noch unklar, wo er aufgenommen werden könne. Es ist Mittwochmorgen Anfang September in der Stadt Zürich. Und Plätze auf Intensivstationen sind rar.