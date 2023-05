Haare prägen unsere Identität. Ihre Bedeutung werde in unserer Gesellschaft chronisch unterschätzt, schrieb Psychologin Caroline Fux kürzlich in ihrer Beobachter-Kolumne Schleichend kahl Warum Haarausfall so wehtun kann . «Haare können Dinge wie Status, Jugendlichkeit, Gesundheit oder die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe symbolisieren», so Fux.