Dann sind da noch die Zecken.

Richtig. Diese können das FSME-Virus (Frühsommer-Meningoenzephalitis) übertragen. In Europa ist die FSME auf dem Vormarsch – auch in der Schweiz stiegen die Fallzahlen in den letzten Jahren. Reisende, die viel Zeit in der Natur verbringen – egal, ob in der Schweiz oder einem anderen europäischen Land –, sollten sich deshalb gegen das FSME-Virus impfen lassen, um einer Hirnhautentzündung vorzubeugen.