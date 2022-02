Frau Harzheim, die Zahl der suizidal gefährdeten Kinder und Jugendlichen ist stark gestiegen, die Notfallstationen sind überfüllt. Was ist da los?

Christine Harzheim: Eine schockierende Entwicklung. Es ist sehr traurig, wenn junge Menschen so verzweifelt sind. In den letzten zwei Jahren hatte ich vermehrt mit Eltern zu tun, die Angst um ihre Kinder hatten.





Seit Corona?

Die Pandemie spielt sicher eine Rolle, da sie mit einem Verlust an Sicherheit und Ordnung einhergeht. Erwachsene sind gestresst und dünnhäutig, das spüren die Kinder. Es herrscht eine ständige Verunsicherung, was die Schule angeht. Aber die Belastung hat schon vor Corona zugenommen.





Weshalb?

Ich vermute eine Kombination aus verschiedenen Faktoren. Den grundsätzlich hohen, ständigen Leistungsdruck in unserem System, das höhere Tempo und die fehlenden Ruhephasen für Gehirn und Nervensystem durch die extreme Bildschirmzeit. Das überfordert viele Kinder und Jugendliche.