Doch das ist eine Weile her. Insbesondere die letzten Jahre waren gefüllt mit vielem, was nicht einfach war. Sie waren aber vor allem gefüllt. Die Zeit verging wie im Flug, und nicht immer hatten Sie das Gefühl, das Ruder in der Hand zu haben Stress So vermeiden Sie Stress im Alltag . Eigentlich reagierten Sie einfach auf das, was kam.