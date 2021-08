Was hilft? Einordnen macht etwas begreifbar. Der digitale Raum ist ein neuer Sozialraum, den wir erst kennenlernen. Jeder Raum ist anders und hat andere ungeschriebene Regeln. Am Arbeitsplatz führen wir andere Gespräche als in der Umkleidekabine des Fitnessclubs, in der Kirchgemeinde, in der Warteschlange vor dem Kino oder in einer lauten Bar. Was an einem Ort völlig okay ist, würde am anderen Ort völlig missverstanden oder wäre unpassend.