Mein Bekannter rannte bei mir offene Türen ein. Nicht, weil ich der Überzeugung gewesen wäre, dass sein Leben jetzt nachhaltig schlechter werden würde. Aber ich fand es schon immer eine Frechheit, wenn Unbeteiligte für andere Menschen bestimmen wollen, was schlimm ist und was nicht. Und den Satz «Es sind nur Haare» habe ich bisher ausschliesslich von Personen gehört, die nie von einer Haarkrise Tinkturen, Transplantation & Co. Was bei Haarausfall wirklich hilft betroffen waren.