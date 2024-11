In Gesundheitsumfragen geben rund 85 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer in der Regel ein gutes körperliches Befinden an. Bei der psychischen Gesundheit sieht es ähnlich aus. 79 Prozent der Frauen und 86 Prozent der Männer berichten von einer geringen psychischen Belastung.



Doch was versteht man überhaupt unter «gesund»? Die WHO definierte Gesundheit als einen «Zustand des umfassenden körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht lediglich das Freisein von Krankheit und Schwäche».