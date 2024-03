Die neuen Zahlen stammen von der ersten repräsentativen Umfrage, die über die Rolle von Angehörigen psychisch Erkrankter in der Schweiz gemacht wurde. In Auftrag gegeben hat sie die Angehörigen-Organisation Stand by You. Vom Forschungsinstitut Sotomo wurden 2042 Personen befragt. Wenn man die Ergebnisse auf die Schweizer Bevölkerung hochrechnet, heisst das: Aktuell unterstützen rund 2,1 Millionen Leute einen Menschen, der psychisch erkrankt ist.