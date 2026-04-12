Obwohl unsere Gesellschaft heute viel mehr über psychische Krankheiten weiss: Die Stigmatisierung und damit Ausgrenzung von psychisch Kranken hat laut dem Schweizerischen Gesundheitsobservatorium (Obsan) nicht abgenommen. Etwa 20 Prozent der Erwerbstätigen haben gemäss Obsan eine psychische Problematik, die sich negativ auf den Arbeitskontext auswirkt. Aufgrund von Krankschreibungen wird bei der Hälfte das Arbeitsverhältnis danach aufgelöst.