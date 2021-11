Die meisten waren überrascht, was passierte, als sie sich öffneten. Die Leute in ihrem Umfeld reagieren oft viel positiver als erwartet. Und wenn die Reaktion nicht so positiv ist, ist es meist Hilflosigkeit. Gerüttelt hat es bei den meisten. Teilweise sehr. Es ist, wie wenn man einen grossen Stein in den See wirft. Am Anfang sind die Ringelwellen hoch, dann wird es ruhiger. Verändert hat sich oft vor allem diese tiefe innere Einsamkeit Die Welt krankt an Einsamkeit Ein Plädoyer gegen die Vereinzelung .