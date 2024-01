15 Prozent des täglichen Energiebedarfs sollten von Eiweissen gedeckt werden. Dies entspricht etwas weniger als einem Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. In vielen Nahrungsmitteln wie Käse oder Wurst kommt Eiweiss in Verbindung mit Fett vor. «Schlanke» Eiweisse finden sich in manchem Trockenfleisch, in Geflügelschinken, Hülsenfrüchten (ausser Soja), im Eiklar oder in mageren Milchprodukten wie Quark und Hüttenkäse.