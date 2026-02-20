Manche Fakten lassen sich nicht schönreden. Die Zahlen zur sogenannten Raucherprävalenz gehören dazu, also der Anteil der Menschen, die hierzulande regelmässig zu Zigaretten und anderen Nikotinprodukten greifen. «In den letzten zehn Jahren ist ein leichter Rückgang zu beobachten. Dies im Gegensatz zu den meisten europäischen Ländern, in denen die Prävalenz im gleichen Zeitraum deutlich gesunken ist.»