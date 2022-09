In regelmässigen Abständen sind sie an Schulen und in Kindergärten ein Thema: Kopfläuse. Wie die Stadt Zürich auf ihrer Informationsseite schreibt, tritt eine Häufung von Ansteckungen mit Läusebefall vor allem nach den Sommerferien auf. Denn obwohl vielerorts noch der Glaube herrscht, dass die Läuse von Mensch zu Mensch springen oder über verunreinigte Kopfkissen oder ähnliches übertragen werden: Die Läuse gelangen nur auf den eigenen Kopf, wenn sie von Haupt zu Haupt wandern können. Also, wenn die Kinder die Köpfe zusammenstecken.