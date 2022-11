Täglich eine Vagus-Siesta

Wenn wir nach dem Mittagessen in ein biologisches Tief geraten, empfiehlt Schnack-Iorio eine etwas längere Pause von rund 15 Minuten. «Die Vagus-Siesta versorgt uns mit der Energie, die wir brauchen, um in der zweiten Tageshälfte noch einmal durchzustarten.» Tut einem die Pause gut, kann man sie am Tag auch öfter anwenden – oder wenn man nachts nicht einschlafen kann. Auf lange Sicht handle es sich um eine Lebensstiländerung, so Schnack-Iorio, bei der es darum gehe, mehr im Vagus-Modus zu leben, also «mehr bei sich zu sein und seine Ziele besser zu erreichen».