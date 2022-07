In Widnau SG ist der Grenzposten ein Discopub, und Beat, der zechende Zöllner, hängt nach ein paar Stangen in den Seilen. Ich reise in den Westen, erzähle ich ihm, um ein paar Geheimnisse über die Schweiz zu erfahren. «Schöa, aber falsche Richtung», rheintalert Beat. Wer Dinge im Verborgenen tun wolle, müsse hier über ebendiese Brücke: «What happens in Vorarlberg, stays in Vorarlberg.» Die Habsburger seien nun aber nicht das Thema, sage ich und verstecke eine Zehnernote unter dem Bierdeckel. «Die Runde geht auf mich!»



An den Appenzellern haben sich schon ganz andere Kaliber die Zähne ausgebissen. Uwe Ochsenknecht zum Beispiel. Geheimniskrämerei gehört hier quasi zur Folklore. Keine Chance, ich lasse die grünen Hügel links liegen und steige erst in Herrliberg wieder aus dem Zug. Auf der Bahnhoftoilette riecht es nach Rosenwasser – Geld stinkt tatsächlich nicht.