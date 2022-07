Das Rheintal lassen die meisten links liegen und donnern auf der Autobahn weiter ins Bündnerland. Auch an Buchs vorbei. Nichts deutet darauf hin, dass in diesem 11'000-Seelen-Ort ein Weltstar geboren wurde: Pipilotti Rist. Sie ist mit Videoinstallationen und Experimentalfilmen bekannt geworden, stellt in Barcelona, New York, Hongkong aus.