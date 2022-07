Pestalozzis Predigt verhallte

Es bleibt die Frage, ob es sich beim Stadt-Land-Konflikt bloss um ein von den Medien zum Graben herbeigeschriebenes Sommerloch handelt. Einer, der, lebte er denn noch, diese Aussage ganz klar verneinen würde, ist Johann Heinrich Pestalozzi. Am 26. April 1826 hielt der berühmte Pädagoge ausgerechnet in Langenthal eine Rede anlässlich der Jahresversammlung der Helvetischen Gesellschaft. Darin prangerte er die Industrialisierung an, die ihren Ursprung in den Städten genommen hatte. Er geisselte das «Gesindelleben der Menge» und den «Leichtsinn des Zeitgeistes». Kurz: Er malte einen Stadt-Land-Graben als Teufel an die Wand – und nannte als Heilmittel dagegen, ganz so, wie es die SVP bis heute tut, eine Besinnung aufs Vaterländische, um die «reinen Kräfte unserer altschweizerischen Denkungsart und Handlungsweise in unserer Mitte von neuem zu beleben».