Am ersten Tag sind wir auf den Uetliberg. Ich war begeistert, so ein schöner Berg grad neben der Stadt, das wusste ich gar nicht, dass es so etwas in Zürich gibt. Am zweiten Tag wollte ich zum Siber + Siber, das ist eine grosse und bekannte Mineralienhandlung. Im Geschäft habe ich einen meiner Steine erspäht, das war schön. Aber ich bin dann doch gern wieder heimgekommen.