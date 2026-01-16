Wo immer eine Wiese war, auf der ich eine Dose Haarspray meiner Mutter in die Luft sprengte, steht heute ein Block oder ein Parkplatz. Auch das kleine Hotel meiner Eltern gibt es nicht mehr. Sicher haben meine Eltern vom WEF ebenso profitiert wie viele andere in Davos. «Es profitieren mehr vom WEF als nicht», sagt meine Schwester, die ihr ganzes Leben in Davos verbracht hat.