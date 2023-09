Die Geschichte der Woche

Die Miete ist gestiegen. Die Krankenkasse will mehr Geld. Der Strom wird viel teurer. Milch, Mietauto und Magentabletten kosten plötzlich mehr. Alles wird teurer, das Konto leert sich immer schneller – viel brauchts nicht mehr und es wird richtig eng. Was macht das mit Menschen, dieses konstante Balancieren am Rande des finanziellen Abgrunds? Wenn auch der kleinste Luxus nicht mehr möglich ist? Wenn die nächste Rechnung das letzte bisschen Polster zu fressen droht?