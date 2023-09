In vier Wochen wählt die Schweiz ein neues Parlament. Sie fanden den Wahlkampf bisher nicht sonderlich inspirierend? Dann lesen Sie am besten, wie das bei den ersten Wahlen vor 175 Jahren so lief. Damals konnte man schon froh sein, wenn man überhaupt wählen durfte. Sie sind eine Frau? Ja, wo kämen wir denn da hin! Sie sind ein Mann? Schon besser, aber Sie haben in keinem Gasthof ein Hausverbot – und Ihre Eltern sind schuldenfrei, ja?