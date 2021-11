Was nun?

Ernst Vecchi müsse die Pakete zurückschicken oder der Polizei übergeben, sonst mache er sich der unrechtmässigen Aneignung schuldig – so Zalando. Doch das ist falsch; denn Ernst Vecchi will sich nicht bereichern und muss nichts zurückschicken. Es reicht, wenn er die Pakete sofort zurückgibt, wenn Zalando sie abholen will oder die Behörden sie verlangen.