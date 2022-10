Der Alpsommer ist vorüber, und Christian Portner legt los: «Das ist eine Sauerei!» Er streckt einen blauen Finger hoch. Portner sitzt vor einem alten, unrenovierten Engadinerhaus in Sent. Hinter sich eine Batterie Gläser voller Gelee aus Heidelbeeren. Handverlesen, hausgemacht.



Dafür steigt Portner an den Hängen um Sent den Beeren nach. Er presst sie aus. Kocht Gelee. Füllt den Gelee in Gläschen. Ein Gläschen kostet acht Franken, und Portner redet sich ins Feuer. «Das ist eine Riesensauerei! Überall werden Beeren als Heidelbeeren verkauft. Aber das sind keine. Das sind Blaubeeren! Heidelbeeren kann man nicht züchten!»