Wer in der Schweiz eine Pistole oder ein Gewehr kaufen will, muss bei der Wohngemeinde einen Waffenerwerbsschein beantragen. Das haben in der Vergangenheit ständig mehr Leute getan. Im Jahr 2015 wurden in der Schweiz rund 25'340 Erwerbsscheine bewilligt, im Jahr 2019 waren es schon 34'110. Das entspricht einer Zunahme um rund 35 Prozent. Im Corona-Jahr 2020 wurde der stetig steigende Trend gebrochen; die Gemeinden bewilligten noch 26'820 Gesuche.