Krisen sind Innovationstreiber. Seit Beginn der Pandemie schränkte jede zehnte Firma die Akzeptanz der Barzahlung ein, zeigt eine Umfrage der Nationalbank. Wer da nicht Schritt halten kann, steht möglicherweise plötzlich vor verschlossenen Türen.



Robert Kyriakou* (Name geändert) ist es genau so ergangen. Der 54-Jährige bezieht eine Invalidenrente, ein Sozialarbeiter bestimmt über seine Finanzen. Damit sich sein körperlicher Zustand nicht verschlechtert, hat ihm die Ärztin viel Bewegung verordnet. Seit Jahren trainiert Kyriakou deshalb im Activ Fitness am Zürcher Bellevue. Die Tochtergesellschaft der Migros betreibt in der Schweiz 116 Studios.