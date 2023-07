Richtig gehandelt

«Dank der Klausel in den AGB ist der Fall klar – die Ladenbesitzerin hat völlig richtig gehandelt», sagt Nicole Müller, Expertin im Beobachter-Beratungszentrum. Auch wenn es keine solche Abmachung gibt, muss man nicht zahlen, wenn der Anbieter die vertragliche Leistung nicht erbringt. «Aber dann raten wir, zuerst noch schriftlich eine Frist zur Erfüllung zu setzen – am besten per Einschreiben.»