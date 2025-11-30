Doch diese Deklarationspflicht könnte bald wegfallen. Wie der Beobachter kürzlich berichtete, droht sie den Sparplänen des Bundes zum Opfer zu fallen – obwohl damit nur rund 250’000 Franken jährlich gespart würden. Aus Konsumentenperspektive wäre das schlecht. Denn bereits jetzt häufen sich die Beanstandungen wegen mangelhafter Holzlabel. Das zeigen die bislang geheimen Kontrollberichte der letzten Jahre des eidgenössischen Büros für Konsumentenfragen. Der Beobachter erhielt gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz erstmals Einsicht.