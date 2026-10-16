Sie hat die klassische Fritteuse aus vielen Küchen verdrängt und verspricht vieles auf einmal: knuspriges Essen, schnelle Zubereitung, und das alles ohne viel Fett. Doch hält die Heissluftfritteuse auch im Alltag, was die Werbung verspricht? Der österreichische Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat handelsübliche Airfryer einem Praxistest unterzogen. Das Ergebnis: Durchgefallen ist kein einziges Gerät, doch die Unterschiede im Detail sind gross.