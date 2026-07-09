«Es ist eine Swisscom-Tochter – ich habe der Firma vertraut»
Andy Bleiker führt einen kleinen Fischerladen in Zürich. Aussendienstler von Localsearch haben ihm Verträge über insgesamt 221’000 Franken verkauft. Wie kann das sein? Alles rechtens, sagt die Swisscom-Tochter.
Andy Bleiker kennt sich mit Ruten, Patenten und Würmern aus. Von Onlinemarketing und dergleichen versteht er deutlich weniger. Und so kaufte der Besitzer eines kleinen Ladens für Fischereibedarf entsprechende Leistungen bei Localsearch ein. Mit gravierenden Folgen.
Der 59-Jährige liess sich von Aussendienstlern der Swisscom-Tochter immer wieder neue Verträge aufschwatzen. Am Stichtag 4. März 2026 liefen sechs Verträge mit total 20 kostenpflichtigen Positionen auf seinen Zürcher Fischershop. Das zeigt die Vertragsübersicht zu seiner Kundennummer. Die Dienstleistung Digitalplus etwa, die Werbung des Kunden bestmöglich platziert, taucht gleich 16-mal auf der Liste auf.