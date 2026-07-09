Der 59-Jährige liess sich von Aussendienstlern der Swisscom-Tochter immer wieder neue Verträge aufschwatzen. Am Stichtag 4. März 2026 liefen sechs Verträge mit total 20 kostenpflichtigen Positionen auf seinen Zürcher Fischershop. Das zeigt die Vertragsübersicht zu seiner Kundennummer. Die Dienstleistung Digitalplus etwa, die Werbung des Kunden bestmöglich platziert, taucht gleich 16-mal auf der Liste auf.