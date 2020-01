«Es war nun gar nicht so schlecht», schreibt er in der neuen Bewertung. Als Wiedergutmachung gibt er dem Fondue in dieser zweiten Bewertung fünf von fünf Sternen – «um die schlechte Note zu kompensieren, die ich dem Produkt zuvor gab». Ergibt eine Gesamtnote von drei Sternen – in Zeiten von reihenweise pöbelnden Internet-Trolls geradezu eine ritterliche Auffassung seiner Verantwortung als Kommentarschreiber.