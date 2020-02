Auf die grellen Rabatt-Schilder springen wir an – je grösser die Schrift, desto höher oft die versprochene Einsparung. So tönt auch folgende Ermässigung in der Zürcher Migros-Filiale am Limmatplatz nach einem guten Deal: «33 Prozent Rabatt» auf drei Päckchen Fischstäbchen der Marke Pelican für 7.90 Franken statt 11.85 Franken.