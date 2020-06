In einer Medienmitteilung scheint Publibike die Kritik vorwegzunehmen: «Nach der Einführungsphase in den grossen Publibike-Netzen Bern und Zürich in den letzten zwei Jahren führt Publibike am dem 22. Juni ein branchenübliches Preismodell mit einem Grundtarif ein.» Diese Einführungsphase habe gezeigt, dass der Unterhalt der Stationen und Velos sowie die Verteillogistik sehr kostenintensiv seien. «Mit der Einführung eines Grundtarifs will Publibike die Einnahmen erhöhen.»