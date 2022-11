Das Hit-Angebot der Migros im Shoppi Tivoli in Spreitenbach AG sieht gut aus und schmeckt vermutlich auch so. Also ab damit ins Einkaufskörbli. An der Kasse dann der Schock: Das zierliche Schnittchen von 211 Gramm – häufige Käsekäufer wissen, dass das wahrlich kein grosser Mocken ist – zaubert die erschreckende Zahl von Fr. 10.35 aufs Kassendisplay. Ein Blick aufs Etikett zeigt tatsächlich: Der Käse kostet stolze 49 Franken pro Kilo. Damit ist der Tessiner fast doppelt so teuer wie etwa der Obwaldner oder der Urner Alpkäse, die die Migros in manchen Filialsortimenten führt.