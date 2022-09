Die Täter missbrauchen auch die Angaben Geschädigter. Irma B. etwa, die jetzt auf den Rechnungen der Pseudo-Holzanbieter als Zahlungsstelle auftaucht, suchte vor zwei Jahren über Facebook nach einem Kleinkredit – und fiel auf Profi-Betrüger aus Benin herein. Unvorsichtigerweise schickte sie ihnen damals ein Foto ihrer Identitätskarte, eröffnete für die angeblichen Kreditgeber gegen eine Provision zwei Bankkonten und reichte ihnen die Zugangsdaten weiter. Irma B. wurde so vom Opfer zur Mittäterin. Sie wurde inzwischen wegen mehrfacher Geldwäscherei verurteilt und muss 5320 Franken für eine Busse und Verfahrenskosten bezahlen. Wegen der Holzbetrügereien könnte sie nun sogar erneut in ein Strafverfahren verwickelt werden.