«Zuverlässige Resultate in 20 Minuten, 99 % genau» – mit diesem Werbeversprechen preist die Herisauer Firma Qnius ihre Covid-19-Selbsttests an. Es handle sich um einen «mehrfach geprüften und vielfach gelobten Test, welcher sich besonders für Spitäler, Ärzte, Apotheken, Sportvereine aber auch weitere öffentliche Institutionen eignet.» Ein Einzeltest kostet 49.80 Franken. Das Fünfer-Paket gibts für 249 Franken, also ohne Mengenrabatt. Kauft man das Set mit 25 Tests, kostet einer 45 Franken.