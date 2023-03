Phishing-Versuche sind längst nicht mehr plump. Internetbetrüger schaffen es immer wieder, ahnungslose User mit plausiblen Erklärungen zu angeblichen Rückerstattungen oder Nachzahlungen in die Falle zu locken und sie dazu zu bringen, ihre Zugangsdaten auf gefälschten Login-Seiten einzugeben. Dazu nutzen sie bekannte Brands und schreiben in deren Namen teils durchaus überzeugende E-Mail-Nachrichten.



Jetzt zeigt eine Auswertung des IT-Dienstleisters Cloudfare, welche Markennamen von Betrügern besonders oft als Köder genutzt werden: Unter den 50 von den Cyberkriminellen am häufigsten in Phishingmails verwendeten Marken finden sich gleich zwei Schweizer Unternehmen: Auf Platz 14 liegt die Post, auf Platz 48 die Swisscom.