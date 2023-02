Aktuelle Warnungen im Februar

Gefälschte SBB-Site

Betrüger locken in E-Mails mit einer Belohnung von 100 Franken für die Teilnahme an einer Kundenbefragung. Sie leiten auf eine gefakte SBB-Website um. Dabei werden Kreditkartendaten erfragt, und man soll den per SMS übermittelten Sicherheitscode auf der gefälschten Website eingeben. So können sie die Kreditkarte belasten.