Im Restaurant liegt anstatt des Menüs ein Zettel mit einem QR-Code auf dem Tisch. Das Scannen des Codes in einem Heft führt auf weiterführende Informationen zum abgedruckten Text. Und seit Herbst 2022 werden nur noch Rechnungen mit QR-Codes Via QR-Code bezahlen Jetzt kommt der neue Einzahlungsschein akzeptiert. Der QR-Code hat sich durchgesetzt. Doch er wird vermehrt auch missbraucht. Das Nationale Zentrum für Cybersicherheit NCSC warnt vor Kriminellen, die mit QR-Codes betrügen. In den letzten Wochen seien mehrere Meldungen dazu eingegangen.