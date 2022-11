Lizbeth Läderach* (Name geändert) hatte niemanden erwartet, als es an der Türe klingelte. Draussen stand ein Mann, der sie in den kommenden Minuten davon überzeugte, dass sie eine Solaranlage braucht.



Läderach dachte, das könne in diesen Tagen ja nicht verkehrt sein, und unterschrieb das Bestellformular der Swissenergie.net für eine Plug-and-Play-Solaranlage, die man ans Balkongeländer montieren kann. Sie wählte das zweitteuerste Modell für 3600 Franken, zahlbar im Voraus innerhalb von zehn Tagen.