Magdalena Poysel wohnt in einer betreuten Wohnung im Gellertquartier in Basel. Die 86-Jährige erwartete einen wichtigen Brief: die Testamentseröffnung ihres verstorbenen Ehemanns, die das Erbschaftsamt per Einschreiben verschickt hatte. Beim ersten Zustellversuch war sie nicht in der Wohnung. Über die Post-App löste sie eine erneute Zustellung aus. Doch der Brief kam nicht bis zu ihr.