Die Substanzen waren teilweise in der Deklaration der Inhaltsstoffe aufgeführt. Ein Aftershave und ein Bartöl enthielten den seit März 2022 verbotenen Duftstoff Lilial, auch als Butylphenyl Methylpropional aufgeführt. In einem weiteren «Beard Oil» fand sich das ebenfalls verbotene Lyral. Bei anderen Produkten fehlten Angaben zu allergenen Duftstoffen in der Kennzeichnung. In einem Fall fehlten die Angaben zu einem Konservierungsmittel.